Артета хочет, чтобы Арсенал продолжил сотрудничество с ключевым хавбеком команды

Тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что клуб стремится сохранить Жоржиньо в своей команде.

"Мы хотим, чтобы он остался с нами, и Жоржиньо знает об этом и о наших планах".

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"Я бы с удовольствием оставил его. Он это знает. Клуб полностью поддерживает это, поэтому мы надеемся продолжить сотрудничество с Жоржиньо", - добавил специалист.

Полузащитник в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

