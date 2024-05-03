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Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем

Англия

Тренер синих уверен, что останется в команде еще на один сезон

Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем в клубе, но четкого ответа, останется ли он на посту тренера в следующем сезоне, не дал.

"Я хочу сказать, что достаточно этих глупых слухов. У меня по контракту есть еще один год, и никто ничего мне не говорил.

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Только если летом руководство скажет мне "чао"... Но сейчас я тренер "Челси", предполагаю, что так будет и в следующем сезоне".

Сейчас "синие" занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 51 балл.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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