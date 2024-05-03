Наставник "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем в клубе, но четкого ответа, останется ли он на посту тренера в следующем сезоне, не дал.

"Я хочу сказать, что достаточно этих глупых слухов. У меня по контракту есть еще один год, и никто ничего мне не говорил.

Только если летом руководство скажет мне "чао"... Но сейчас я тренер "Челси", предполагаю, что так будет и в следующем сезоне".