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Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем
Тренер синих уверен, что останется в команде еще на один сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем в клубе, но четкого ответа, останется ли он на посту тренера в следующем сезоне, не дал.
"Я хочу сказать, что достаточно этих глупых слухов. У меня по контракту есть еще один год, и никто ничего мне не говорил.Читайте такжеПочеттино: Хочу отдать должное игрокам. То, как мы подошли к этому матчу, особенно первый тайм
Только если летом руководство скажет мне "чао"... Но сейчас я тренер "Челси", предполагаю, что так будет и в следующем сезоне".
Сейчас "синие" занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 51 балл.
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