  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередной вызов для Артеты и его команды

Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Амбиции "канониров" не поддаются сомнению после того, как они разгромили "Челси" и одолели "Тоттенхэм" в непростом выездном матче. Кажется, они готовы забирать максимум от тех матчей, которые у них остались до конца сезона.

Остается лишь надеяться на потерю очков от "Сити", но параллельно с этим нужно самим не допустить ошибки. Справятся ли они с "вишнями" на своем поле?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Арсенал" — "Борнмут"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 04.05.2024
yellow-arrow
Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем
yellow-arrow
Артета хочет, чтобы Арсенал продолжил сотрудничество с ключевым хавбеком команды
Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Андони Ираола Александр Зинченко Борнмут Где смотреть футбол Илья Забарный смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости