Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Амбиции "канониров" не поддаются сомнению после того, как они разгромили "Челси" и одолели "Тоттенхэм" в непростом выездном матче. Кажется, они готовы забирать максимум от тех матчей, которые у них остались до конца сезона.

Остается лишь надеяться на потерю очков от "Сити", но параллельно с этим нужно самим не допустить ошибки. Справятся ли они с "вишнями" на своем поле?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 мая.

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