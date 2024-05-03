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Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередной вызов для Артеты и его команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Амбиции "канониров" не поддаются сомнению после того, как они разгромили "Челси" и одолели "Тоттенхэм" в непростом выездном матче. Кажется, они готовы забирать максимум от тех матчей, которые у них остались до конца сезона.
Остается лишь надеяться на потерю очков от "Сити", но параллельно с этим нужно самим не допустить ошибки. Справятся ли они с "вишнями" на своем поле?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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