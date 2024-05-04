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Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли мы Зинченко и Забарного?

Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Одной из главных интриг сегодняшнего матча между "Арсеналом" и "Борнмутом" заключается в том, сможем ли мы увидеть на поле двух украинцев — Александра Зинченко и Илью Забарного.

Зинченко просто перестал быть игроком стартового состава команды Артеты, а Илья пропустил прошлый матч из-за болезни. В любом случае, мы надеемся увидеть обоих.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 мая.

Английская Премьер-лига. 36 тур.

4 мая. 14:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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