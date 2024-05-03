Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очередной тур АПЛ, в котором "горожанам" необходимо брать максимум, учитывая удачную форму их главных конкурентов. Сейчас "Сити" и близко не так убедителен, как это было еще несколько недель назад, особенно настораживает не очень удачный прошлый матч против "Ноттингем Форест".

Но если не собраться и не выдать топовую форму сейчас, то когда? Посмотрим, соберутся ли они на игру против "волков".

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 4 мая.

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