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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола снова пытается догнать "Арсенал"
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередной тур АПЛ, в котором "горожанам" необходимо брать максимум, учитывая удачную форму их главных конкурентов. Сейчас "Сити" и близко не так убедителен, как это было еще несколько недель назад, особенно настораживает не очень удачный прошлый матч против "Ноттингем Форест".
Но если не собраться и не выдать топовую форму сейчас, то когда? Посмотрим, соберутся ли они на игру против "волков".
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 4 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформу Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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