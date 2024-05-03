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Гвардиола не уверен, поможет ли его опыт Ман Сити обойти Арсенал в борьбе за чемпионство в АПЛ
Я хотел бы этого (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не уверен, поможет ли его опыт команде выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
"Я хотел бы этого, но я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я бы с удовольствием сказал "да", но мы должны доказать это завтра против "Вулверхэмптона" и в следующих матчах.
Мы знаем, что должны добыть все 12 очков, иначе будет тяжело, ведь "Арсенал" очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся побеждать. Я хотел бы сказать, что то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне".
Сейчас в турнирной таблице АПЛ "Арсенал" - лидеры (80 баллов). "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на 1 очко.
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