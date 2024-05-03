Франк - о выступлении Брентфорда в этом сезоне АПЛ: Я думаю, что мы всегда хотим большего

Томас Франк, наставник "Брентфорда" прокомментировал выступление команды в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Я думаю, что мы всегда хотим большего, хотим развиваться, хотим делать все намного лучше. Но эта лига жестокая, она лучшая в мире".

"В этом году наш бюджет все еще довольно низкий, и я пытаюсь сказать, что если вы не в первой семерке, вы пытаетесь бороться за место в АПЛ. Но когда у вас есть много травмированных игроки, вы делаете все, чтобы остаться в лиге", - добавил Томас.