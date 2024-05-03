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Франк - о выступлении Брентфорда в этом сезоне АПЛ: Я думаю, что мы всегда хотим большего
Наставник Брентфорда, в котором выступает Егор Ярмолюк, высказался о текущем сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Томас Франк, наставник "Брентфорда" прокомментировал выступление команды в этом сезоне Премьер-Лиги.
"Я думаю, что мы всегда хотим большего, хотим развиваться, хотим делать все намного лучше. Но эта лига жестокая, она лучшая в мире".
"В этом году наш бюджет все еще довольно низкий, и я пытаюсь сказать, что если вы не в первой семерке, вы пытаетесь бороться за место в АПЛ. Но когда у вас есть много травмированных игроки, вы делаете все, чтобы остаться в лиге", - добавил Томас.
Сейчас "Брентфорд" в АПЛ имеет 35 очков, они занимают 16 место в турнирной таблице.
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