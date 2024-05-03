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Арсенал не намерен прощаться со своим форвардом
Габриэл Жезус останется в лондонском клубе
Фото: arsenal.com
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не намерен расставаться со своим нападающим Габриэлем Жезусом.
На пресс-конференции накануне матча Премьер-лиги наставник "канониров" выразил свое смущение относительно происхождения такой информации, но подчеркнул, что ожидается, что Габриэл останется в Лондоне.
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Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера Жезуса в 70 миллионов евро.
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