Арсенал не намерен прощаться со своим форвардом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не намерен расставаться со своим нападающим Габриэлем Жезусом.

На пресс-конференции накануне матча Премьер-лиги наставник "канониров" выразил свое смущение относительно происхождения такой информации, но подчеркнул, что ожидается, что Габриэл останется в Лондоне.

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Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера Жезуса в 70 миллионов евро.