Тен Хаг рассказал о неудачном трансфере Харри Кейна в Манчестер Юнайтед

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" искал форварда, клуб обратил свое внимание на игрока Харри Кейна. Но как мы уже знаем, "МЮ" не осуществил трансфер.

Главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг объяснил причину:

"У нас были другие варианты, как Хейлунд. Я видел в Кейне нападающего, который уже проявил себя, но мы не смогли его подписать. И тогда мы обратили свое внимание на Расмуса, потому что он талант".

Хейлунд в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста, а Гарри за "Баварию" во всех турнирах провел 43 поединка, забил 43 мяча и совершил 11 результативных передач.

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