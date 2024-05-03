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Ираола - о матче против Арсенала: Тяжело играть на их части поля, но мы будем стараться

Англия

Андони восхищается игрой канониров

Ираола - о матче против Арсенала: Тяжело играть на их части поля, но мы будем стараться

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

Тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о предстоящем матче против "Арсенала" в рамках Премьер-лиги.

"Они сильно прессингуют. Они делают удивительную работу. Они не теряют свои моменты, розыгрыши стандартов. Тяжело играть на их части поля, но мы будем стараться".

Напомним, что матч "Арсенал" - "Борнмут" состоится 4 мая в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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