Ираола - о матче против Арсенала: Тяжело играть на их части поля, но мы будем стараться

Тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о предстоящем матче против "Арсенала" в рамках Премьер-лиги.

"Они сильно прессингуют. Они делают удивительную работу. Они не теряют свои моменты, розыгрыши стандартов. Тяжело играть на их части поля, но мы будем стараться".

Напомним, что матч "Арсенал" - "Борнмут" состоится 4 мая в 14:30 по киевскому времени.