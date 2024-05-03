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Леоненко: У Ливерпуля такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги

Англия
Обновлено

Главный украинский эксперт добрался и до АПЛ

Леоненко: У Ливерпуля такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался об уровне АПЛ и раскритиковал игроков "Ливерпуля".

"Посмотрите на "Ливерпуль". Там такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги. В АПЛ люди получают 100 тысяч фунтов в неделю, а делают ошибки, как у нас в УПЛ.

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Как вы думаете, "Динамо" или "Шахтер" сейчас взяли бы Мудрика к себе за такие деньги? Вряд ли. Его бы уже наши фанаты съели. Так что чемпионат Англии ничем не лучше УПЛ, просто его интересней смотреть, потому что там люди рыгают и умирают, ошибки такие же как и у нас, просто за большие деньги", - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Ливерпуль
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Источник:
Fanday
Опубликовал: Михаил Черныш
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