Леоненко: У Ливерпуля такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался об уровне АПЛ и раскритиковал игроков " Ливерпуля ".

"Посмотрите на "Ливерпуль". Там такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги. В АПЛ люди получают 100 тысяч фунтов в неделю, а делают ошибки, как у нас в УПЛ.

Как вы думаете, "Динамо" или "Шахтер" сейчас взяли бы Мудрика к себе за такие деньги? Вряд ли. Его бы уже наши фанаты съели. Так что чемпионат Англии ничем не лучше УПЛ, просто его интересней смотреть, потому что там люди рыгают и умирают, ошибки такие же как и у нас, просто за большие деньги", - сказал Леоненко.