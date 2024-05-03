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Челси готов отдать 50 млн евро за 17-летнего вингера Палмейраса
Но синие не хотят сразу платить всю сумму
Eurasia Sport Images/Getty Images
17-летний вингер "Палмейраса" Эстеван Виллиан, несмотря на юный возраст, уже успел привлечь внимание топ-клубов.
"Челси" летом намерен купить бразильца, но "синие" не хотят сразу платить всю сумму. Клуб сначала хочет подписать контракт за 30 миллионов евро, а еще 20 отдать бонусами.
Виллиан за клуб во всех турнирах этого сезона забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 17 матчах.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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