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"Наша цель - продержаться до конца сезона". Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды
Тренер настроен оптимистично
Фото: Айнтрахт
Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал четырехматчевую беспроигрышную серию своей команды.
"Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Но это зависит только от нас. Вчера мы начали подготовку к матчу против "МЮ". Я видел, насколько игроки сосредоточены на тренировке".
"Мы не проигрываем уже четыре матча, и наша цель - продержаться до конца этого сезона", - добавил специалист.
Напомним, что ближайший матч "Кристал Пэлас" состоится в понедельник, 6 мая. Они сыграют против "Манчестер Юнайтед".
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