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"Наша цель - продержаться до конца сезона". Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды

Англия
Обновлено

Тренер настроен оптимистично

"Наша цель - продержаться до конца сезона". Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды

Фото: Айнтрахт

Новина українською

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал четырехматчевую беспроигрышную серию своей команды.

"Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Но это зависит только от нас. Вчера мы начали подготовку к матчу против "МЮ". Я видел, насколько игроки сосредоточены на тренировке".

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"Мы не проигрываем уже четыре матча, и наша цель - продержаться до конца этого сезона", - добавил специалист.

Напомним, что ближайший матч "Кристал Пэлас" состоится в понедельник, 6 мая. Они сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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