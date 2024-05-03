"Наша цель - продержаться до конца сезона". Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал четырехматчевую беспроигрышную серию своей команды.

"Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Но это зависит только от нас. Вчера мы начали подготовку к матчу против "МЮ". Я видел, насколько игроки сосредоточены на тренировке".

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"Мы не проигрываем уже четыре матча, и наша цель - продержаться до конца этого сезона", - добавил специалист.

Напомним, что ближайший матч "Кристал Пэлас" состоится в понедельник, 6 мая. Они сыграют против "Манчестер Юнайтед".