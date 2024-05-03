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Роберто Де Дзерби не возглавит мюнхенскую Баварию

Англия
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Специалист высказался о своем будущем

Роберто Де Дзерби не возглавит мюнхенскую Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби на предматчевой конференции сообщил, что не планирует покидать команду в следующем сезоне.

"Я хотел бы остаться в "Брайтоне", потому что я люблю своих игроков, город, клуб и своих болельщиков.

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Я уже сказал фанатам на встрече, что если я буду счастлив, то не собираюсь менять этот клуб - я хочу сохранить свою страсть".

Сейчас подопечные Роберто занимают 12 место в турнирной таблице и имеют 44 очка по итогам 35 туров.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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