Роберто Де Дзерби не возглавит мюнхенскую Баварию

Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби на предматчевой конференции сообщил, что не планирует покидать команду в следующем сезоне.

"Я хотел бы остаться в "Брайтоне", потому что я люблю своих игроков, город, клуб и своих болельщиков.

Я уже сказал фанатам на встрече, что если я буду счастлив, то не собираюсь менять этот клуб - я хочу сохранить свою страсть".

Сейчас подопечные Роберто занимают 12 место в турнирной таблице и имеют 44 очка по итогам 35 туров.