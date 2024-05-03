Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роберто Де Дзерби не возглавит мюнхенскую Баварию
Специалист высказался о своем будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби на предматчевой конференции сообщил, что не планирует покидать команду в следующем сезоне.
"Я хотел бы остаться в "Брайтоне", потому что я люблю своих игроков, город, клуб и своих болельщиков.
Я уже сказал фанатам на встрече, что если я буду счастлив, то не собираюсь менять этот клуб - я хочу сохранить свою страсть".
Сейчас подопечные Роберто занимают 12 место в турнирной таблице и имеют 44 очка по итогам 35 туров.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Таблица коэффициентов УЕФА. Греция наращивает отрыв от Украины. Уже почти пять баллов
- Спор Салаха и Клоппа: лидер Вест Хэма раскрыл подробности конфликта
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн