Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрик тен Хаг: В Манчестер Юнайтед могут быть только выдающиеся игроки
Главный тренер МЮ гордится своим клубом
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что клуб должен подписывать только лучших игроков.
"МЮ - самый большой, или, возможно, второй/третий по величине клуб в мире, с самой большой фан-базой, поэтому ожидания всегда будут высокими.
В этом клубе могут быть только выдающиеся игроки".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 6 мая сыграет против "Кристал Пэлас". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн