Эрик тен Хаг: В Манчестер Юнайтед могут быть только выдающиеся игроки

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что клуб должен подписывать только лучших игроков.

"МЮ - самый большой, или, возможно, второй/третий по величине клуб в мире, с самой большой фан-базой, поэтому ожидания всегда будут высокими.

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В этом клубе могут быть только выдающиеся игроки".