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Эрик тен Хаг: В Манчестер Юнайтед могут быть только выдающиеся игроки

Англия

Главный тренер МЮ гордится своим клубом

Эрик тен Хаг: В Манчестер Юнайтед могут быть только выдающиеся игроки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что клуб должен подписывать только лучших игроков.

"МЮ - самый большой, или, возможно, второй/третий по величине клуб в мире, с самой большой фан-базой, поэтому ожидания всегда будут высокими.

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В этом клубе могут быть только выдающиеся игроки".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 6 мая сыграет против "Кристал Пэлас". Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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