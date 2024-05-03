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Мейсон Гринвуд может покинуть Манчестер Юнайтед этим летом
Ювентус заинтересовался Мейсоном Гринвудом
Фото: Getty Images
Вингер "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, выступающий за "Хетафе" на правах аренды, вероятно, летом покинет свой клуб.
22-летний футболист провел успешный сезон в Ла Лиге, забив 8 голов и отдав 6 голевых передач. Эта результативность привлекла внимание клубов по всей Европе, в частности итальянского "Ювентуса".
Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас заявил, что клуб хотел бы сохранить Гринвуда на следующий сезон, но им будет сложно конкурировать с финансово более мощными командами.
"Манчестер Юнайтед", как сообщается, оценивает игрока в 50 миллионов евро.
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