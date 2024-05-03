Клопп - о поединке против Тоттенхэма: Мы должны быть готовы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду быть готовой обороняться во время матча против "Тоттенхэма".

"Мы должны быть готовы. Мы будем защищаться очень компактно. Если мы этого не сделаем, то нас победят, это очевидно".

Напомним, что "Ливерпуль" сыграет против "Тоттенхэма" 5 мая в 18:30 по киевскому времени.