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Лутон - Эвертон 1:1. Обзор матча и видео голов

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Миколенко пропустил игру из-за травмы

Лутон - Эвертон 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 36-го тура Английской Премьер Лиги был сыгран матч "Лутон" - "Эвертон". Матч закончился со счетом 1:1.

Украинский защитник, Виталий Миколенко, пропустил игру из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче против "Ливерпуля"

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии
"Лутон" - "Эвертон".
Лутон. "Кенилворт Роуд".
"Лутон" - "Эвертон" 1:1
Голы: Кальверт-Льюин (24'), Адебайо (31')

Напомним, что "ириски" в матче против "Брентфорда" гарантировали себе место в элите Английского футбола. Также в нынешнем сезоне с ливерпульской команды сняли 8 очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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