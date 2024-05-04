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Лутон - Эвертон 1:1. Обзор матча и видео голов
Миколенко пропустил игру из-за травмы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 36-го тура Английской Премьер Лиги был сыгран матч "Лутон" - "Эвертон". Матч закончился со счетом 1:1.
Украинский защитник, Виталий Миколенко, пропустил игру из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче против "Ливерпуля"
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии
"Лутон" - "Эвертон".
Лутон. "Кенилворт Роуд".
"Лутон" - "Эвертон" 1:1
Голы: Кальверт-Льюин (24'), Адебайо (31')
Напомним, что "ириски" в матче против "Брентфорда" гарантировали себе место в элите Английского футбола. Также в нынешнем сезоне с ливерпульской команды сняли 8 очков.
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