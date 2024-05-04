Лутон - Эвертон 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 36-го тура Английской Премьер Лиги был сыгран матч "Лутон" - "Эвертон". Матч закончился со счетом 1:1.

Украинский защитник, Виталий Миколенко, пропустил игру из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче против "Ливерпуля"

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии

"Лутон" - "Эвертон".

Лутон. "Кенилворт Роуд".

"Лутон" - "Эвертон" 1:1

Голы: Кальверт-Льюин (24'), Адебайо (31')



Напомним, что "ириски" в матче против "Брентфорда" гарантировали себе место в элите Английского футбола. Также в нынешнем сезоне с ливерпульской команды сняли 8 очков.

