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Артета: Мы знаем, какова цель, и она перед нами
Тренер Арсенала - о целях
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением о победе в чемпионате Англии.
"Мы знаем, какова цель, и она перед нами. Впереди еще много матчей. Конечно, хочется победить, но для этого нужно проявлять себя, готовиться и выигрывать следующие матчи. Увидим, сможем ли мы ее добиться.
Празднуете выход в Лигу чемпионов?
Нет. Конечно, это одна из целей, которую мы хотели добиться: стабильный выход в ЛЧ. И мы смогли. Мы вышли во второй раз подряд. Теперь все сосредоточены на чемпионате Англии", – сказал главный тренер Арсенала.
Напомним, сейчас "Арсенал" находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Занимающий второе место "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на 9 очков.
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