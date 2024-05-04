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Артета: Мы знаем, какова цель, и она перед нами

Англия
Обновлено

Тренер Арсенала - о целях

Артета: Мы знаем, какова цель, и она перед нами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением о победе в чемпионате Англии.

"Мы знаем, какова цель, и она перед нами. Впереди еще много матчей. Конечно, хочется победить, но для этого нужно проявлять себя, готовиться и выигрывать следующие матчи. Увидим, сможем ли мы ее добиться.

Празднуете выход в Лигу чемпионов?

Нет. Конечно, это одна из целей, которую мы хотели добиться: стабильный выход в ЛЧ. И мы смогли. Мы вышли во второй раз подряд. Теперь все сосредоточены на чемпионате Англии", – сказал главный тренер Арсенала.

Напомним, сейчас "Арсенал" находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Занимающий второе место "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на 9 очков.

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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