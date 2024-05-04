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Тьяго Силва летом подпишет контракт с родным бразильским клубом на два года

Англия

Перейдет на правах свободного агента

Тьяго Силва летом подпишет контракт с родным бразильским клубом на два года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва летом сменит клуб. Он присоединится к бразильскому "Флуминенсе".

Ранее Фабрицио Романо сообщал о заинтересованности "трехцветных" в услугах защитника. Теперь инсайдер добавил, что стороны достигли устной договоренности. В ближайшие недели будет подписан контракт сроком до июня 2026-го года.

Николо Скира также подтвердил эту информацию, заявив, что Силва летом перейдет на правах свободного агента.

Бразилец в юности уже выступал в составе "Флуминенсе". В 1998-2000 и 2001-2002 он находился в структуре клуба. Также с 2006 по 2009 год защитник провел за первую команду 97 матчей.

Силва выступает за "Челси" с 2020 года. Тогда он также перешел на правах свободного агента в лондонский клуб. С этого времени Тьяго провел 151 матч в составе английского коллектива.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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