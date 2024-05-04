Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тьяго Силва летом подпишет контракт с родным бразильским клубом на два года
Перейдет на правах свободного агента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва летом сменит клуб. Он присоединится к бразильскому "Флуминенсе".
Ранее Фабрицио Романо сообщал о заинтересованности "трехцветных" в услугах защитника. Теперь инсайдер добавил, что стороны достигли устной договоренности. В ближайшие недели будет подписан контракт сроком до июня 2026-го года.
Николо Скира также подтвердил эту информацию, заявив, что Силва летом перейдет на правах свободного агента.
Бразилец в юности уже выступал в составе "Флуминенсе". В 1998-2000 и 2001-2002 он находился в структуре клуба. Также с 2006 по 2009 год защитник провел за первую команду 97 матчей.
Силва выступает за "Челси" с 2020 года. Тогда он также перешел на правах свободного агента в лондонский клуб. С этого времени Тьяго провел 151 матч в составе английского коллектива.
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зеленский: Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия
- Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в дивизионе ІВ
- СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО