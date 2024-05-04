Постекоглу: Я должен изменить состав Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о своих целях в клубе.

“Для такого клуба, как “Тоттенхэм”, где бы вы ни находились в своем цикле восстановления, вы должны пытаться выиграть что-то ежегодно. Это часть ответственности.

Я не могу сидеть здесь и говорить, что мы финишируем четвертым, пятым, шестым, а потом на третьем или четвертом году мы что-нибудь выиграем. Я не так построен. Я хочу постоянно выигрывать. Мы начинаем следующий год, пытаясь добиться успеха. Но в основе лежит рост. У нас должен быть рост”, - сказал Постекоглу.