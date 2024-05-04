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Постекоглу: Я должен изменить состав Тоттенхэма

Англия

Летом команду ждут трансферы

Постекоглу: Я должен изменить состав Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о своих целях в клубе.

“Для такого клуба, как “Тоттенхэм”, где бы вы ни находились в своем цикле восстановления, вы должны пытаться выиграть что-то ежегодно. Это часть ответственности.

Я не могу сидеть здесь и говорить, что мы финишируем четвертым, пятым, шестым, а потом на третьем или четвертом году мы что-нибудь выиграем. Я не так построен. Я хочу постоянно выигрывать. Мы начинаем следующий год, пытаясь добиться успеха. Но в основе лежит рост. У нас должен быть рост”, - сказал Постекоглу.

Также наставник добавил, что вскоре команду ждут трансферы.

“Нам нужны изменения. Изменения должны произойти. Я должен изменить этот состав, я должен. Мне нужно создать команду, которая, на мой взгляд, сможет играть в наш футбол. Чтобы это произошло, должны быть выходы. Мы будем играть и тренироваться определенным образом... это не для всех”, - добавил специалист.

Для Постекоглу это первый сезон во главе “Тоттенхэма”. Сейчас его команда занимает пятое место в АПЛ, уступая "Астон Вилле" семью очками. До конца чемпионата осталось три тура, но у "шпор" есть еще матч в запасе.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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