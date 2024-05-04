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Тонали добровольно сократил свою зарплату в Ньюкасле из-за дисквалификации
Эту информацию рассказал тренер команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали добровольно сократил свою зарплату. Об этом сообщил наставник команды Эдди Хау.
Итальянец отбывает дисквалификацию из-за того, что ставил деньги в букмекерских конторах. В этой связи полузащитник пошел на сокращение заработной платы.
Тонали не играет с октября прошлого года. В общей сложности он получил 10 месяцев дисквалификации. Вернуться к игре он сможет уже в следующем сезоне, а именно 27 августа.
На данный момент итальянец лечится от зависимости от азартных игр.
Тонали перешел в “Ньюкасл” летом 2023 года из “Милана” за 64 миллиона евро. В общей сложности на его счету 12 матчей в составе “сорок”.
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