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Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом
"Канониры" хотят продлить соглашение с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский полузащитник Жоржиньо и “Арсенал” приближаются к продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Также в нем будет включена опция продления еще на один сезон.
Жоржиньо присоединился к "канонирам" в январе 2023 года. Тогда “Арсенал” заплатил “Челси” за трансфер 11,3 млн евро, а итальянец подписал 1,5-летний контракт с клубом.
В текущем сезоне на счету полузащитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами. Однако только в 29% поединков АПЛ он появлялся в стартовом составе.
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