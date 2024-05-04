Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом

Итальянский полузащитник Жоржиньо и “Арсенал” приближаются к продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Также в нем будет включена опция продления еще на один сезон.

Жоржиньо присоединился к "канонирам" в январе 2023 года. Тогда “Арсенал” заплатил “Челси” за трансфер 11,3 млн евро, а итальянец подписал 1,5-летний контракт с клубом.

В текущем сезоне на счету полузащитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами. Однако только в 29% поединков АПЛ он появлялся в стартовом составе.