  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом

Англия

"Канониры" хотят продлить соглашение с игроком

Стали известны условия нового контракта Жоржиньо с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский полузащитник Жоржиньо и “Арсенал” приближаются к продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Также в нем будет включена опция продления еще на один сезон.

Жоржиньо присоединился к "канонирам" в январе 2023 года. Тогда “Арсенал” заплатил “Челси” за трансфер 11,3 млн евро, а итальянец подписал 1,5-летний контракт с клубом.

В текущем сезоне на счету полузащитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами. Однако только в 29% поединков АПЛ он появлялся в стартовом составе.

По теме
yellow-arrow
"Это больше не моя проблема": Клопп прокомментировал будущее Салаха в Ливерпуле
yellow-arrow
Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тонали добровольно сократил свою зарплату в Ньюкасле из-за дисквалификации
Арсенал (Лондон) Жоржиньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости