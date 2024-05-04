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"Это больше не моя проблема": Клопп прокомментировал будущее Салаха в Ливерпуле

Англия

Через год египтянин может покинуть клуб

"Это больше не моя проблема": Клопп прокомментировал будущее Салаха в Ливерпуле

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, удержит ли клуб вингера команды Мохамеда Салаха:

“Это больше не моя проблема. Не думаю, что мне следует об этом говорить. Решать будут другие, в первую очередь, сам Мо. Решения будут принимать другие люди”, - сказал Клопп.

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Текущий контракт Салаха с "Ливерпулем" действует до лета 2025 года. В последний раз стороны продолжали его в июле 2022 года.

Египтянин выступает за мерсисайдцев с 2017 года. В общей сложности на его счету 210 голов и 88 ассистов в 346 матчах в составе "Ливерпуля". Вместе с командой он выиграл восемь титулов, собрав всю коллекцию трофеев: от Кубка лиги до Лиги чемпионов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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