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"Это больше не моя проблема": Клопп прокомментировал будущее Салаха в Ливерпуле
Через год египтянин может покинуть клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, удержит ли клуб вингера команды Мохамеда Салаха:
“Это больше не моя проблема. Не думаю, что мне следует об этом говорить. Решать будут другие, в первую очередь, сам Мо. Решения будут принимать другие люди”, - сказал Клопп.
Текущий контракт Салаха с "Ливерпулем" действует до лета 2025 года. В последний раз стороны продолжали его в июле 2022 года.
Египтянин выступает за мерсисайдцев с 2017 года. В общей сложности на его счету 210 голов и 88 ассистов в 346 матчах в составе "Ливерпуля". Вместе с командой он выиграл восемь титулов, собрав всю коллекцию трофеев: от Кубка лиги до Лиги чемпионов.
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