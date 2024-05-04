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Тен Хаг: В этом сезоне из-за травм у нас было 30 различных комбинаций в защите
Лазарет на "Олд Траффорд" постоянно был переполнен
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал, как травмы повлияли на защитное звено команды.
“Мы сыграли 47 игр, и у нас было 30 комбинаций в защите. Они были сделаны не из-за нашего выбора, они были вынуждены из-за травмированных игроков… кто-нибудь, кто хоть немного знает о футболе, знает, что это будет иметь огромное влияние”, - сказал тен Хаг.
Отметим, что сейчас в лазарете МЮ находятся сразу семь защитников: Варан, Линделоф, Камбвала, Маласия, Мартинес, Шоу и Эванс.
Следующий матч манкунианцы проведут в понедельник, 6 мая, против "Кристалл Пелас".
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