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Тен Хаг: В этом сезоне из-за травм у нас было 30 различных комбинаций в защите

Англия

Лазарет на "Олд Траффорд" постоянно был переполнен

Тен Хаг: В этом сезоне из-за травм у нас было 30 различных комбинаций в защите

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал, как травмы повлияли на защитное звено команды.

“Мы сыграли 47 игр, и у нас было 30 комбинаций в защите. Они были сделаны не из-за нашего выбора, они были вынуждены из-за травмированных игроков… кто-нибудь, кто хоть немного знает о футболе, знает, что это будет иметь огромное влияние”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что сейчас в лазарете МЮ находятся сразу семь защитников: Варан, Линделоф, Камбвала, Маласия, Мартинес, Шоу и Эванс.

Следующий матч манкунианцы проведут в понедельник, 6 мая, против "Кристалл Пелас".

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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