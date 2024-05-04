АПЛ. Арсенал – Борнмут 3:0. Доминация, спокойствие и очередной шаг к титулу

Продолжение борьбы за титул не может не интриговать. "Арсенал" все еще лидирует в чемпионате, хоть и сыграл больше матчей, чем "Манчестер Сити". Мечта о титуле живет, пока не прозвучит финальный свисток в последнем туре чемпионата. Сегодня их ждало испытание "Борнмутом" Андони Ираолы.

В стартовом составе "канониров" не нашлось места для Александра Зинченко, украинец фактически потерял место в старте и это уже можно констатировать как факт. Зато в стартовом составе "вишен" вышел другой украинец, Илья Забарный. Забегая вперед, сразу скажем, что замечательный матч провел лично Забарный, собственные дуэли с соперниками он выигрывал и его вины в пропущенных голах мы не увидели. Уверенная игра от защитника, которую он обычно и показывает в этом сезоне.

Впрочем перейдем к тому, что же происходило на поле. А здесь особо много рассказать не получится, поскольку все было максимально однообразно. Хозяева поля забрали под контроль мяч и на постоянной основе давили на ворота бедного Траверса. Перечислять количество заблокированных ударов, ударов мимо ворот и ударов, которые отражал голкипер гостей, можно до завтра.

Чувствовалось, что "Борнмут" сильно проседает и пропущенный гол — это вопрос времени. Так и получилось, вот только пенальти, который назначили на последних минутах первого тайма, вызывает немало вопросов. Все-таки Гаверц изрядно дорисовывал в той ситуации и сам искал соприкосновения с Траверсом. Как бы там ни было, на гол "канониры" заслуживали, хоть и само взятие ворот пришло не из очень очевидной ситуации. Пенальти уверенно реализовал Букайо Сака и вывел свою команду вперед.

Большой разницы между первым и вторым таймом не было. "Арсенал" продолжал контролировать мяч и давить на ворота соперника. "Борнмуту" было очень сложно находить собственные моменты и выходить на чужую половину поля. Именно поэтому особых изюминок со стороны "вишен" мы так и не увидели. Зато хозяева удвоили свое преимущество после того, как Райс вывел Троссара на ударную позицию и тот пробил точно в дальний угол ворот Траверса.

Уже после того, как счет стал 2:0, то все все поняли и даже незасчитанный гол от Антуана Семеньо не смесил как-то занервничать. Довершил победу красивым ударом в дальний угол Деклан Райс, который и зафиксировал итоговый счет на табло. Это уверенно, это с доминацией, это с претензией на титул. Ждем, чем ответит "Манчестер Сити".

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Арсенал" — "Борнмут" 3:0

Голы: Сака (45, с пенальти), Троссар (70), Райс (90+7)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу — Эдегор, Партей, Райс — Сака (Жезус, 85), Гаверц, Троссар (Мартинелли, 81)

"Борнмут": Траверс — Смит (Ааронс, 89), Забарный, Сенеси (Унал, 79), Уаттара — Кук, Кристи — Семеньо, Скотт (Биллинг, 71), Клюйверт (Февр, 89) — Соланке

Предупреждения: Партей (59), Гаверц (60) — Скотт (21), Смит (84), Кристи (90+5)