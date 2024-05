Ярмолюк пятый раз подряд начнет игру Брентфорда в запасе

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команды на матч против "Фулхэма" в 36-м туре АПЛ. К слову, это уже 5-й случай подряд, когда украинец начинает матч из запаса.

???? Your Bees for the derby#BREFUL | #BrentfordFC pic.twitter.com/DDboF3LFwr