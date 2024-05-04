  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмолюк пятый раз подряд начнет игру Брентфорда в запасе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмолюк пятый раз подряд начнет игру Брентфорда в запасе

Англия

Дерби

Ярмолюк пятый раз подряд начнет игру Брентфорда в запасе

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команды на матч против "Фулхэма" в 36-м туре АПЛ. К слову, это уже 5-й случай подряд, когда украинец начинает матч из запаса.

Поединок "Брентфорд" - "Фулхэм" начнется в 17:00. Следить за результатами всех матчей АПЛ вы можете на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

По теме
yellow-arrow
Завершился сезон в Чемпионшипе: кто пошел на повышение, кто будет играть в плей-офф, кто вылетел
yellow-arrow
Статические порталы определили оценки Забарного за матч против Арсенала
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал – Борнмут 3:0. Доминация, спокойствие и очередной шаг к титулу
Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости