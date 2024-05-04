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Ярмолюк пятый раз подряд начнет игру Брентфорда в запасе
Дерби
Фото: Instagram
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команды на матч против "Фулхэма" в 36-м туре АПЛ. К слову, это уже 5-й случай подряд, когда украинец начинает матч из запаса.
???? Your Bees for the derby#BREFUL | #BrentfordFC pic.twitter.com/DDboF3LFwr— Brentford FC (@BrentfordFC) May 4, 2024
Поединок "Брентфорд" - "Фулхэм" начнется в 17:00. Следить за результатами всех матчей АПЛ вы можете на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
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Источник:Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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