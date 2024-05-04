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Статические порталы определили оценки Забарного за матч против Арсенала

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Статические порталы определили оценки Забарного за матч против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 36-го тура АПЛ принял участие украинский защитник Илья Забарный. Он отыграл весь поединок за "Борнмут" против "Арсенала" (0:3).

В этой игре Илья отдал 92% точных передач, выполнил 7 удачных лонгболов (из 10-ти), выиграл 1-е единоборство из 3-х, заблокировал 3 удара и совершил 3 выноса мяча.

Статистически-аналитические порталы определили Забарному следующие оценки за этот матч: 6,0 от WhoScored и 6,7 от Sofascore. Эти баллы - не самые высокие, но и не самые низкие.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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