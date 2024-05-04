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Завершился сезон в Чемпионшипе: кто пошел на повышение, кто будет играть в плей-офф, кто вылетел
Сегодня празднует Ипсвич
В Чемпионшипе Англии был сыгран последний, 46-й, тур. Это означает, что сезон 2023/24 годов в этом турнире - завершен. Чемпионом стал "Лестер". Вместе с ним в АПЛ вышел "Ипсвич", который занял 2-ю строчку в таблице.
На 3-6 места ждет плей-офф за выход в высший дивизион Англии. В полуфиналах будут играть "Лидс" (3) против "Норвича" (6) и "Саутгемптон" (4) против "Вест Бромвича" (5). Только одна команда из этой четверки сможет выйти в АПЛ.
???? A final look at how that table finished!#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/2iCjqmNgtR— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) May 4, 2024
Покинули Чемпионшип "Ротерхэм", "Хаддерсфилд" и "Бирмингем". Команда Назария Русина "Сандерленд" заняла 16-е место из 24-х участников, а "Суонси" с Николаем Кухаревичем - 14-е.
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