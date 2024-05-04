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АПЛ. Арсенал - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча
Переиграли полностью
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В АПЛ продолжается погоня за главным трофеем страны. В 36-м туре "Арсенал" на своем поле разгромил "Борнмут". Команда Микеля Артеты создала множество голевых моментов, 3 из которых завершились результативно. Авторы голов: Сака, Троссард и Райс.
Лондонцы занимают 1-е место в таблице чемпионата, имея 83 очка. У второго "Манчестер Сити" - 79 очков и 2 игры в запасе. Далее размещается "Ливерпуль" - 75 очков и 1 несыгранный матч.
АПЛ, 36-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Арсенал" - "Борнмут" 3:0
Голы: Сака (45, с пенальти), Троссард (70), Райс (90+7)
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