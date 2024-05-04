АПЛ. Бернли практически обречен на вылет, Форест близок к спасению и ничья Ярмолюка

В 17:00 по киевскому времени стартовало сразу три матча в рамках Английской Премьер-лиги и там были свои интриги, в частности многое решалось по поводу выживания. "Бернли" принимал у себя дома "Ньюкасл", а "Ноттингем Форест" играл против "Шеффилда", который уже вылетел. Ну и матч двух середняков, которые практически решили все свои вопросы по этому сезону, о нем также немного поговорим.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Бернли" — "Ньюкасл" 1:4

Голы: О'Ши (86) — Уилсон (19), Лонгстафф (35), Гимараес (40), Исак (55)

*На 52-й минуте Александер Исак не забил пенальти (вратарь)

"Бернли": Мурич — Ассиньон, О'Ши, Эстев (Экдал, 45+1), Витиньо — Каллен, Берге, Браунхилл (Амдуни, 85), Ларсен (Гудмундссон, 62) — Фостер (Фофана, 85), Одобер

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Крафт, Берн, Холл — Мерфи (Андерсон, 69), Гимараес, Лонгстафф (Жоэлинтон, 77) — Уилсон (Барнс, 69), Исак (Альмирон, 77), Гордон (Ритчи, 85)

Предупреждения: Эстев (37), Браунхилл (51) — Уилсон (18), Андерсон (72)

"Бернли" и до этого матча имел призрачные шансы на то, чтобы остаться в АПЛ. Конечно, им нужно было только побеждать, чтобы навязать борьбу "Лутону" и "Ноттингем Форест". Кроме того, нужно было надеяться на поражение "лесников", которые играли параллельно. Впрочем, в гости к ним пожаловал "Ньюкасл", у которого есть своя мотивация, "сороки" бьются за шестое место с "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

И сегодня качество полностью переиграло желание и мотивацию. На первых минутах "Бернли" имел прекрасную возможность открыть счет, впрочем, упущенный шанс перечеркнул не только первые минуты, но и весь дальнейший матч.

Полный контроль от команды Эдди Гау конвертировался в забитые голы, которых было очень трудно избежать. Открыли счет после удачного замыкания прострела от Каллума Уилсона, впоследствии не менее классно завершил прострел с фланга и Шон Лонгстафф. Далее гол от Бурно Гимараэса. А во втором тайме наконец забил Александер Исак, правда швед сначала не забил пенальти, ведь спас свою команду Мурич, впрочем через несколько минут свой момент игры он нашел и это 4:0.

Исак сравнялся с Палмером по количеству забитых голов, они делят между собой второе место (по 20 голов) после Холанда (у которого 21). Несмотря на гол престижа от Дары О'Ши после углового в концовке встречи, "Бернли" был полностью деклассирован и сказать, что команде Компани как-то не повезло - будет нечестно. Их разбили, а учитывая победу "Ноттингема" в параллельной игре, теперь между ними и спасительным 17-м местом 5 очков и 2 тура до конца. Шансов практически нет. А "сороки" залетают на шестое место и ждут результатов матчей своих конкурентов, они играют в воскресенье и понедельник.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

"Брентфорд" — "Фулхэм" 0:0

Голы: нет.

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 45+3), Коллинз, Пиннок, Регилон — Дамсгор (Шаде, 82), Норгор (Оньека, 82), Янельт (Ярмолюк, 66) — Мбемо, Тоуни, Льюис-Поттер (Висса, 66)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп, Бесси, Робинсон — Палинья, Лукич (Кейрни, 76) — Ивоби (Уилсон, 90+3), Перейра (Де Кордова-Рид, 76), Виллиан (Траоре, 64) — Муниз (Хименес, 64)

Предупреждения: Регилон (67) — Бесси (89)

Матч команд, которые фактически ни за что, кроме престижа в этом сезоне уже не ведут борьбу. Кажется, что они были согласны на ничью еще до того, как вышли на поле.

Егор Ярмолюк вышел на замену только во втором тайме, впрочем помочь своей команде победить у него не получилось. Равный матч двух равных команд, который завершился справедливой ничьей, только хотелось, чтобы во встрече все же были голы. Нулевая ничья получилась слишком скучной.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Ноттингем Форест" 1:3

Голы: Бреретон Диас (17, с пенальти) — Хадсон-Одои (27, 65), Йейтс (51)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Трасти, Ахмедходжич, Робинсон — Богл, Хамер, Арбластер, Брукс (Макати, 66), Озборн — Бреретон Диас, Арчер (Соуза, 74)

"Ноттингем Форест": Селс — Монтьель (Тоффоло, 83), Боли, Мурильо, Айна — Йейтс, Данилу — Эланга (Ниакате, 67), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои (Домингес, 90) — Вуд (Авонии, 90)

Предупреждения: Ахмедходжич (75) — Монтьель (16)

Удаление: Ахмедходжич (90+6)

"Шеффилд Юнайтед" уже официально вылетел из Премьер-лиги после поражения в прошлом туре от "Ньюкасла". Мотивации, кроме как престижа, у команды Криса Уайлдера не было. А приехали к ним в гости «Ноттингем Форест», которые продолжают борьбу за выживание с "Лутоном" и каждый балл сейчас для них на вес золота.

Несмотря на это, открыли счет именно хозяева поля, с пенальти отметил Бен Бреретон Диас. Однако через 10 минут выровнял баланс на табло Каллум Хадсон-Одои красивым ударом в дальний угол ворот. Было заметно, что "лесники" подходили к этой игре с более серьезным настроем, они продолжили давить на чужие ворота и нашли второй гол в начале второго тайма, отличился Райан Йейтс.

Далее Хадсон-Одои оформил дубль с передачи от Моргана Гиббз-Уайта и матч был практически закрыт. Это была именно та встреча, где "лесникам" необходимо набирать три балла. С этой задачей они прекрасно справились. Поэтому их шансы на выживание резко выросли, "Лутону" будет непросто отыграть отставание в 3 балла за 2 матча.