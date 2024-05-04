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Челси – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Почеттино в погоне за шестым местом
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе для "Челси" это будет уже второе лондонское дерби. В четверг они уже разобрались с "Тоттенхэмом", впрочем вряд ли этот результат что-то значит в контексте матча против "Вест Хэма".
Конечно, "синие" хотят попасть в еврокубки и занять шестое место в чемпионате, впрочем их нестабильность продолжает быть рядом, а значит потенциальное поражение в этой игре мало кого удивит.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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