Челси – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На этой неделе для "Челси" это будет уже второе лондонское дерби. В четверг они уже разобрались с "Тоттенхэмом", впрочем вряд ли этот результат что-то значит в контексте матча против "Вест Хэма".

Конечно, "синие" хотят попасть в еврокубки и занять шестое место в чемпионате, впрочем их нестабильность продолжает быть рядом, а значит потенциальное поражение в этой игре мало кого удивит.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.

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