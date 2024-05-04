Ливерпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние недели для команды Анге Постекоглу прошли не лучшим образом. Они проиграли сразу три важных матча, против "Арсенала", "Челси" и "Ньюкасла" и почти потеряли все шансы на попадание в топ-4 по итогам сезона.

Именно эти встречи стоили "шпорам" всей работы в течение сезона. Выезд на "Энфилд" обещает им очередное непростое испытание, но болельщики требуют объяснений и извинений. Лучших извинений, чем победа над "Ливерпулем", придумать невозможно.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

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