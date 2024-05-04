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Ливерпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Постекоглу попытается извиниться за три поражения подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние недели для команды Анге Постекоглу прошли не лучшим образом. Они проиграли сразу три важных матча, против "Арсенала", "Челси" и "Ньюкасла" и почти потеряли все шансы на попадание в топ-4 по итогам сезона.
Именно эти встречи стоили "шпорам" всей работы в течение сезона. Выезд на "Энфилд" обещает им очередное непростое испытание, но болельщики требуют объяснений и извинений. Лучших извинений, чем победа над "Ливерпулем", придумать невозможно.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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