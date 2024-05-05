Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то, что в прошлом матче против "Тоттенхэма" Михаил Мудрик не смог отметиться результативным действием, его активность и активная помощь команде при атаках явно бросалась в глаза.

Это уже намного лучше по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлых матчах. Верим, что Михаил будет только прибавлять. Интересно, как он проявит себя в матче против "Вест Хэма"?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.

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Английская Премьер-лига. 36 тур.

5 мая. 16:00. Лондон. «Стэмфорд Бридж»

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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