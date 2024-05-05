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Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Михаил Мудрик понемногу приходит в себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на то, что в прошлом матче против "Тоттенхэма" Михаил Мудрик не смог отметиться результативным действием, его активность и активная помощь команде при атаках явно бросалась в глаза.
Это уже намного лучше по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлых матчах. Верим, что Михаил будет только прибавлять. Интересно, как он проявит себя в матче против "Вест Хэма"?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.
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Английская Премьер-лига. 36 тур.
5 мая. 16:00. Лондон. «Стэмфорд Бридж»
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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