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Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Михаил Мудрик понемногу приходит в себя

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что в прошлом матче против "Тоттенхэма" Михаил Мудрик не смог отметиться результативным действием, его активность и активная помощь команде при атаках явно бросалась в глаза.

Это уже намного лучше по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлых матчах. Верим, что Михаил будет только прибавлять. Интересно, как он проявит себя в матче против "Вест Хэма"?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.

Английская Премьер-лига. 36 тур.

5 мая. 16:00. Лондон. «Стэмфорд Бридж»

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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