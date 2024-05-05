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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Юрген Клопп и его последние матчи на "Энфилде"

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Завершить свое пребывание в "Ливерпуле" чемпионским титулом у Юргена Клоппа не получится, впрочем подарить собственным трибунам несколько моментов радости возможность еще есть. К ним домой приедет "Тоттенхэм" и хотя о чемпионстве речь уже не идет, победа здесь будет чрезвычайно важной для всех, кто является частью мерсисайдского клуба. Получится ли у "красных" вернуться на победный путь?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.

Английская Премьер-лига. 36 тур.

5 мая. 18:30. Ливерпуль. «Энфилд»

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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