Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Завершить свое пребывание в "Ливерпуле" чемпионским титулом у Юргена Клоппа не получится, впрочем подарить собственным трибунам несколько моментов радости возможность еще есть. К ним домой приедет "Тоттенхэм" и хотя о чемпионстве речь уже не идет, победа здесь будет чрезвычайно важной для всех, кто является частью мерсисайдского клуба. Получится ли у "красных" вернуться на победный путь?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.

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Английская Премьер-лига. 36 тур.

5 мая. 18:30. Ливерпуль. «Энфилд»

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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