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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юрген Клопп и его последние матчи на "Энфилде"
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершить свое пребывание в "Ливерпуле" чемпионским титулом у Юргена Клоппа не получится, впрочем подарить собственным трибунам несколько моментов радости возможность еще есть. К ним домой приедет "Тоттенхэм" и хотя о чемпионстве речь уже не идет, победа здесь будет чрезвычайно важной для всех, кто является частью мерсисайдского клуба. Получится ли у "красных" вернуться на победный путь?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 мая.
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5 мая. 18:30. Ливерпуль. «Энфилд»
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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