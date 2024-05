АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 5:1. Бенефис нападающих Гвардиолы

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Матч первого круга завершился победой "Вулверхэмптона". Сегодня ожидалось, что “Манчестер Сити” в текущей турнирной ситуации не даст повториться этому результату. Случилось все, как предполагалось.

До перерыва "горожане" просто смели соперника. "Вулверхэмптон" не нанес в первом тайме ни одного удара в сторону ворот Эдерсона. "Сити" тоже много не бил. Причиной тому стало то, что подопечные Гвардиолы хотели выйти именно на наиболее выгодную позицию. В одном из таких моментов на 11 минуте Гвардиол пробил, но Аит-Нури влетел в него. Арбитр указал на точку, а Холанд приговор реализовал.

Впоследствии Эрлинг имел шанс забить головой – Са потащил. А на 35 минуте португальский голкипер уже ничего не сделал против удара норвежца со второго этажа. В компенсированное время Холанд еще и хет-трик оформил ударом с пенальти, который сам и заработал. Победитель встречи уже был известен.

Erling Haaland makes it 2️⃣!



Rodri plays a lofted ball towards the back post, and Haaland's leaping header back across goal goes in ????#MCIWOL pic.twitter.com/BbXBM1A5Ji — Premier League (@premierleague) May 4, 2024

Не то чтобы “Сити” на второй тайм вышел расслабленным, ведь уже на 50-й минуте Фоден классно пробил в створ, но провал в обороне хозяев все-таки произошел. Плохо сыграл на выходе Эдерсон при подаче с фланга: сбросил прямо на Хвана. Кореец момент реализовал, забив во втором матче подряд. Этот удар стал единственным в створ от гостей за весь поединок.

Прошло около минуты, как хозяева снова вернули разницу в три мяча. Круглый от Эдерсона транзитом через Фодена дошел до Холанда. Эрлинг свой шанс реализовал. Покер для норвежца и отрыв в пять голов от Палмера и Исаака в рейтинге бомбардиров АПЛ. Похоже, Эрлинг гарантировал себе вторую Золотую бутсу чемпионата Англии подряд.

???? @ErlingHaaland extends his lead in the race for the @Castrol Golden Boot with his four-goal performance against Wolves! pic.twitter.com/Uo7Cmk8kst — Premier League (@premierleague) May 4, 2024

Холанд еще хотел забить, стремился к этому. В одном из моментов Са издал невероятный сейв после удара нападающего. А на 83-й минуте Гвардиола его заменил. Эрлинг был не очень доволен. На поле появился Альварес, которому хватило две минуты для гола. Аргентинец идеальным ударом в правый угол поставил точку в этом матче.

Гонка за “Арсеналом” продолжается. “Сити” все еще уступает “канонирам” одним зачетным пунктом, но имеет еще один матч в запасе. Финальный отрезок – наиболее интересный. Но не для "Вулверхэмптона", ведь у подопечных О'Нила никаких турнирных задач уже, скорее всего, нет.

Saturday wins for both @Arsenal and @ManCity ✅@LFC are in need of a result when they meet Spurs tomorrow ???? pic.twitter.com/fttV5Oszt3 — Premier League (@premierleague) May 4, 2024

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 5:1

Голы: Холанд 12, 35, 45+3, 54, Альварес 85 – Хван Хи Чхан 53

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке (Стоунс 69), Гвардиол – Родри – Силва (Доку 80), Де Брюйне (Нунес 79), Ковачич, Фоден (Грилиш 80) – Холанд (Альварес 83)

Вулвергемптон: Са – Семеду, Килман, Тоти, Буэну У. (Буэно С.) – Гомеш, Лемина, Траоре – Хван (Чрева 87), Кунья (Сарабия 76), Аит-Нури

Предупреждения: Лемина 41, Семеда 45+2 – Траоре 64, Гомеш 66