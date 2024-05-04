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АПЛ. Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Покер от норвежца

АПЛ. Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 36-м туре АПЛ "Манчестер Сити" не оставил шансов "Вулверхэмптону". В первом тайме "волки" не смогли нанести хотя бы на один удар в сторону ворот, зато нападающий гостей Эрлинг Холанд забил трижды. Во второй части игры продолжилось доминирование "горожан", но уже в уменьшенном виде. "Вулвз" даже смогли забить 1 гол. Холанд, в итоге, оформил покер, и оторвался от соперников в борьбе за "золотую бутсу" АПЛ на 5 мячей.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место, отставая от "Арсенала" на одно очко. Однако коллектив Гвардиолы еще имеет игру в запасе. Что касается подопечных О'Нила, то они пока на 11-й позиции.

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крейг Поусон

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 5:1

Голы: Холанд 12, 35, 45+3, 54, Альварес 85 - Хван Хи Чхан 53

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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