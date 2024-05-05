  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Еще один разгром от сорок. Бернли – Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один разгром от сорок. Бернли – Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов

Англия

Черно-белые временно опередили МЮ

Еще один разгром от сорок. Бернли – Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter/FA Cup

Новина українською

В 36-м туре "горожане" посетили аутсайдера. Еще до перерыва гости вели 3:0.

В конце первого тайма Эстев получил травму и "Бернли" провел вынужденную замену. Фаворит 23 раза пробил по воротам (11 в створ). В семи эпизодах кипер хозяев Мурич вступал в игру.

"Джорди" вышли на шестую позицию (56 очков). Их соперник занимает 19-ю строчку (24 балла).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Бернли" - "Ньюкасл"

Бернли. Терф Мур

Бернли – Ньюкасл 1:4

Голы: О'Ши, 86 – Уилсон, 19, Лонгстофф, 35, Гимараес, 40, Исаак, 55

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 5:1. Бенефис нападающих Гвардиолы
yellow-arrow
Ливерпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ньюкасл Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости