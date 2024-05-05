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Еще один разгром от сорок. Бернли – Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов
Черно-белые временно опередили МЮ
Фото: twitter/FA Cup
В 36-м туре "горожане" посетили аутсайдера. Еще до перерыва гости вели 3:0.
В конце первого тайма Эстев получил травму и "Бернли" провел вынужденную замену. Фаворит 23 раза пробил по воротам (11 в створ). В семи эпизодах кипер хозяев Мурич вступал в игру.
"Джорди" вышли на шестую позицию (56 очков). Их соперник занимает 19-ю строчку (24 балла).
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Смотрите обзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Бернли" - "Ньюкасл"
Бернли. Терф Мур
Голы: О'Ши, 86 – Уилсон, 19, Лонгстофф, 35, Гимараес, 40, Исаак, 55
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