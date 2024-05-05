Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.05.2024

Английская Премьер-лига, 36-й тур

5 мая, 18:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Несколько туров назад этот матч прогнозировался как ожесточенный поединок. Тогда "Ливерпуль" был еще в реальной борьбе за чемпионство, а "Тоттенхэм" соревновался с "Астон Виллой" за попадание в топ-4. Это все тот же матч хороших команд, которые идут в первой четверти турнирной таблицы АПЛ. Но вот задачи у этих коллективов теперь другие.

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Новости Ливерпуля

В прошлом туре мерсисайдцы потеряли очки против "Вест Хэма". Очередной матч подопечных Клоппа в этом сезоне, когда они полностью преобладали над соперником, но не смогли вырвать победу. По ходу даже пришлось отыгрываться, а затем даже "Ливерпуль" вел в счете. Однако все равно – итоговые 2:2. Это была вторая подряд потеря очков команды Клоппа в чемпионате после поражения “Эвертону”.

“Ливерпуль” практически гарантировал себе третье место в этом сезоне. Отрыв от четвертой "Астон Виллы" составляет восемь очков, а к второму "Манчестер Сити" не хватает семь зачетных пунктов. Даже есть еще теоретические шансы на чемпионство, но это произойдет только при поражениях “Арсенала” и “Сити” в заключительных турах и трех победах подряд от мерсисайдцев. Учитывая последние события, оба варианта развития событий маловероятны (первый – подавно).

Кадры хозяев

Четыре потери у "Ливерпуля": Доук, Матип, Тьяго и Жота точно не сыграют. Также под вопросом участие ван Дейка из-за травмы лодыжки.

Новости Тоттенхэма

Три подряд поражения в пассиве "шпор" на данный момент. Последнее из них случилось в прошлый четверг. Тогда "Тоттенхэм" в столичном дерби проиграл "Челси" в гостях со счетом 0:2. Перед этим подопечные Постекоглу уступили другой лондонской команде "Арсеналу", а также "Ньюкаслу". Не пошла игра против представителей текущего топ-6 чемпионата.

"Шпоры" не только имеют мизерные шансы на четвертое место, но и рискуют теперь уступить пятую позицию. У "Тоттенхэма" на семь очков меньше, чем у "Астон Виллы", хотя есть еще у лондонцев игра в запасе. А вот шестой "Ньюкасл" уступает "Тоттенхэму" всего четырьмя зачетными пунктами. Учитывая, что впереди у команды Постекоглу еще матчи против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", бирмингемцы и "сороки" должны быть довольны и мотивированы.

Кадры гостей

У "Тоттенхэма" потерь больше. Точно не сыграют сегодня Сессеньон, Вернер, Соломон, Удоги, Дэвис и Форстер.

Последние пять матчей Ливерпуля и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

27.04. Вест Хэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

24.04. Эвертон – Ливерпуль 2:0 (АПЛ)

21.04. Фулхэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

18.04. Аталанта – Ливерпуль 0:1 (ЛЕ)

14.04. Ливерпуль – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.05. Челси – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

28.04. Тоттенхэм – Арсенал 2:3 (АПЛ)

13.04. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0 (АПЛ)

07.04. Тоттенхэм – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

02.04. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Ливерпуля и Тоттенхэма

30.09.23. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

30.04.23. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:3 (АПЛ)

06.11.22. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

07.05.22. Ливерпуль – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

19.12.21. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83 2 Манчестер Сити 35 25 7 3 87 - 33 82 3 Ливерпуль Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75 4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67 5 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 18 6 10 67 - 54 60 6 Ньюкасл 35 17 5 13 78 - 56 56 7 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54 8 Челси 34 14 9 11 65 - 59 51 9 Вест Хэм Юнайтед 35 13 10 12 56 - 65 49 10 Борнмут 36 13 9 14 52 - 63 48 11 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 - 60 46 12 Фулхэм 36 12 8 16 51 - 55 44 13 Брайтон энд Хоув Альбион 34 11 11 12 52 - 57 44 14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40 15 Эвертон* 36 12 9 15 38 - 49 37 16 Брентфорд 36 9 9 18 52 - 60 36 17 Ноттингем Форест* 36 8 9 19 45 - 63 29 18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26 19 Бернли 36 5 9 22 39 - 74 24 20 Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 - 100 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Тоттенхэм

Прогноз на матч Ливерпуль – Тоттенхэм от UA-Football

Команды практически выбыли из борьбы за желаемые места. Однако надежда теплится до последнего, поэтому матч все равно будет боевым. Как минимум, что касается голов, ведь коллективы постоянно доставляют радость глазу нейтрального болельщика. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3).