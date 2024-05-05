Франк: это было солидное выступление, хотя и не слишком удачное

После матча, "Брентфорд" - "Фулхэм" 0:0, главный тренер лондонцев дал комментарий относительно игры своей команды.

"Это было солидное выступление, хотя и не слишком удачное. В защите всегда хорошо оставаться чистым", - объяснил Фрэнк.

"Если не можешь выиграть, не проигрывай - это то, чего мы не доработали в этом сезоне. Так что в этом смысле я счастлив.

"В игре, где мы не достигли своего высочайшего уровня в атаке, трудно создать достаточно моментов, чтобы попытаться одержать победу. Мы приложили много усилий, силы воли и хотели победить.

"Но в тот день мы не были на высоте".

Напомним, что "Брентфорд уже не проигрывает в последних пяти матчах в рамках АПЛ. "Пчелы" в данный момент занимают 16-ю позицию чемпионата Англии за 2 тура до конца сезона.