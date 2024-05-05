Гвардиола: я очень рад за игру Холанда и за те исключительные голы, которые он забил

В рамках АПЛ, был сыгран матч "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон". Матч закончился со счетом 5:1, покер на счету Эрлинга Холанда и гол в конце встречи забил Альварез. Пеп Гвардиола после матча посетил пресс-конференцию и дал комментарий. Слова испанца:

"Сегодня Холанд сделал это. Как и против "Ноттингем Форест". Ранее он был травмирован, - сказал Гвардиола.

"Он очень высокий, поэтому, чтобы вернуться к лучшей форме, нужно время. Он не такой, как Джереми, Фил или Джулиан, они могут быть готовы быстрее".

"Я очень рад за его игру и за те исключительные голы, которые он забил".

"Пенальти также, потому что мы знаем, как иногда это бывает непросто. Я очень рад за него".

Хааланд был заменен на 82-й минуте, и тренер сказал, что его 9-й номер был разочарован постоянными нарушениями со стороны "Волков", которые пропустили 17 фолов и получили четыре желтые карточки.

Гвардиола говорит, что для норвежца это стало регулярным явлением, поскольку защитники делают все возможное, чтобы подавить его значительную угрозу,

"Было много длинных передач, которые его оттягивали назад, но они говорят, что это не фол, - сказал он.

"Я могу понять разочарование, когда тебя тянут за плечо.

"Это случается в каждой игре. Он был немного разочарован из-за этих действий, но я могу гарантировать, что сегодня он очень счастлив".

Напомним, что "горожане" отстают от лондонского "Арсенала" на 1 очко за два тура до финиша чемпионата, но у команды Пепа и команды есть матч в запасе.