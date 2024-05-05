Силва: дерби - это всегда напряженная игра, обычно это игра с голами.

После матча 36-го тура АПЛ, "Брентфорд" - "Фулхэм", главный тренер "дачников" Марку Силва посетил пресс конференцию, слова тренера:

Сегодня днем все было наоборот "Тяжелый матч, как мы и ожидали", - объяснил Марко. "Дерби - это всегда напряженная игра, обычно это игра с голами. Сегодня днем все было наоборот".

"Глядя на игру в целом, конечно, командой, которая создала больше моментов, даже если их было немного, я думаю, был футбольный клуб "Фулхэм".

"Когда у вас есть шансы, которые мы создали, вы ожидаете победы в футбольном матче, и, к сожалению для нас, единственное, о чем мы можем пожалеть, - это спокойствие во время нападения".

"Столько раз, когда мы прибывали в опасные районы, нам нужно было быть более осмотрительными, быть более безжалостными и достаточно спокойными, чтобы принять лучшее решение".

Несмотря на то, что он просил больше от своих нападающих, Марко был доволен своим защитным блоком после чистого гола.

"Брентфорд имел один шанс в первом тайме после мяча, который Виллиан потерял во время контратаки. Кроме этого, ничего. Больше ничего".

"Мы держали их очень тихо, мы контролировали жесткую линию атаки. Хорошая игра нашей задней линии и наша организация обороны со стороны всех игроков, даже стандартов".

"После этого, с моментами, которые мы создали, мы должны были забить по крайней мере один гол, чтобы выиграть игру или больше. К сожалению, мы были недостаточно клиническими, и ничья без голов".

"Мы приехали сюда, чтобы выиграть игру. Все изменения, которые я делал, это были атакующие шансы попытаться выиграть игру".

Напомним, что "Фулхэм" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, и комфортно себя там чувствует, команде до зоны вылета 18 очков.