Безголевая засуха в матче Брентфорд - Фулхэм 0:0. Обзор лучших моментов

В рамках 36-го тура АПЛ был сыгран матч "Брентфорд" - "Фулхэм". Матч закончился 0:0. Обе команды создали немало возможностей для гола, но ни одной ни другой команде забить так и не удалось.

Украинский полузащитник "пчел", Егор Ярмолюк "вышел на заключительные 25 минут матча, и прекрасно освежил игру. Для восемнадцатилетнего украинца это 25-е появление на поле в рамках АПЛ.

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" - "Фулхэм".

Лондон. "Брентфорд Стэдиум".

"Брентфорд" - "Фулхэм" 0:0

