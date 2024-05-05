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Безголевая засуха в матче Брентфорд - Фулхэм 0:0. Обзор лучших моментов

Англия

Ярмолюк сыграл полтайма

Безголевая засуха в матче Брентфорд - Фулхэм 0:0. Обзор лучших моментов

Фото: twitter.com

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В рамках 36-го тура АПЛ был сыгран матч "Брентфорд" - "Фулхэм". Матч закончился 0:0. Обе команды создали немало возможностей для гола, но ни одной ни другой команде забить так и не удалось.

Украинский полузащитник "пчел", Егор Ярмолюк "вышел на заключительные 25 минут матча, и прекрасно освежил игру. Для восемнадцатилетнего украинца это 25-е появление на поле в рамках АПЛ.

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" - "Фулхэм".
Лондон. "Брентфорд Стэдиум".
"Брентфорд" - "Фулхэм" 0:0

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Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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