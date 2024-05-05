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Борьба за выживание продолжается. Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов
Ноттингем вылезает из зоны вылета благодаря победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 36-го тура чемпионата Англии, состоялся матч "Шеффилд Юнайтед" - "Ноттингем Форест". Результат матча 1:3. "Красно-белые" пропустили первыми, но затем забили три мяча и закрыли матч.
По результатам этого тура они поднялись в турнирной таблице и заняли 17-ю строчку, теперь их отделяет 3 очка от зоны вылета.
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" - "Ноттингем Форест".
Шеффилд. "Бремолл Лейн".
"Шеффилд Юнайтед" - "Ноттингем Форест" 1:3
Голы: Бреретон (17'), Хадсон - Одой (27', 65'), Йейтс (51')
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