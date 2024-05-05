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Борьба за выживание продолжается. Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия

Ноттингем вылезает из зоны вылета благодаря победе

Борьба за выживание продолжается. Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 36-го тура чемпионата Англии, состоялся матч "Шеффилд Юнайтед" - "Ноттингем Форест". Результат матча 1:3. "Красно-белые" пропустили первыми, но затем забили три мяча и закрыли матч.

По результатам этого тура они поднялись в турнирной таблице и заняли 17-ю строчку, теперь их отделяет 3 очка от зоны вылета.

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" - "Ноттингем Форест".
Шеффилд. "Бремолл Лейн".
"Шеффилд Юнайтед" - "Ноттингем Форест" 1:3
Голы: Бреретон (17'), Хадсон - Одой (27', 65'), Йейтс (51')

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Ноттингем Форест АПЛ Шеффилд Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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