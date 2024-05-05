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Микель Артета заинтересован в приобретении лучшего бомбардира Ньюкасла
Захочет ли Исак покинуть Ньюкасл?
goal
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о своем желание купить нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.
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По информации издания, Исака возглавляет список целей "Арсенала" на позицию форварда, но если "Ньюкасл" будет затягивать работу над трансфером, "канониры" переключатся на другие цели. Отмечается, что решения покинуть "сорок" или оставить будет полностью за 24-летнім шведом.
Напомним, за этот сезон Исак сыграл в 37 играх, во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 1 результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
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