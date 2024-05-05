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Холанд стал третьим футболистом, который оформил два хет-трика в первом тайме матча АПЛ

Англия

Вспомните сразу первых двоих?

Холанд стал третьим футболистом, который оформил два хет-трика в первом тайме матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 36-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" 5:1. Четырьмя голами отличился нападающий "горожан" Эрлинг Холанд.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1. Видео голов и обзор матча

Норвежец забил три гола еще до перерыва. Это уже его второй хет-трик в первом тайме матча АПЛ. Как сообщает Opta, Холанд стал третьим футболистом, кому подчинилось такое достижение. Раньше это делали Эндрю Коул и Майкл Оуэн.

В общей сложности в активе Эрлинга 25 голов в текущем сезоне чемпионата Англии. Он лидирует в рейтинге бомбардиров, опережая Палмера из “Челси” и Исака из “Ньюкасла” на пять точных ударов.

До конца чемпионата "Сити" сыграет еще три матча: против "Фулхэма", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма".

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Майкл Оуэн Вулверхэмптон Энди Коул Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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