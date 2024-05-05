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Руководство Челси придумало план как приобрести Виктора Осимхена. Известны подробности
Получиться ли его воплотить?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" попытается подписать нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, предложив за него 90 миллионов евро и форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, из-за больших отступных "пенсионеры" предложат "Наполи" Ромелу Лукаку, чтобы снизить сумму, необходимую для подписания Осимхена. Отмечается, что Лукаку не хочет выступать за "Челси".
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Напомним, Осимхен в этом сезоне за "Наполи" сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 4 голевыми передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.
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