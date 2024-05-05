Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Челси может сменить Почеттино Фликом в следующем сезоне
Немецкому тренеру хочется в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" может уволить главного тренера Маурисио Почеттино в конце этого сезона.
Руководство "Челси" якобы недовольно работой аргентинского специалиста и собирается его уволить, вместо него должность главного тренера займет Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что Флик заинтересован в работе в АПЛ.
Hansi Flick & Chelsea: Mauricio Pochettino could now be replaced by former Bayern boss https://t.co/ZV0deW17rU— Christian Falk (@cfbayern) May 3, 2024
Напомним, "Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 51 очками.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Christian Falk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке
- Динамо - Колос: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая
- АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн