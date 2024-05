СМИ: Челси может сменить Почеттино Фликом в следующем сезоне

"Челси" может уволить главного тренера Маурисио Почеттино в конце этого сезона.

Руководство "Челси" якобы недовольно работой аргентинского специалиста и собирается его уволить, вместо него должность главного тренера займет Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что Флик заинтересован в работе в АПЛ.

Hansi Flick & Chelsea: Mauricio Pochettino could now be replaced by former Bayern boss https://t.co/ZV0deW17rU