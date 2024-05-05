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СМИ: Челси может сменить Почеттино Фликом в следующем сезоне

Англия
Обновлено

Немецкому тренеру хочется в АПЛ

СМИ: Челси может сменить Почеттино Фликом в следующем сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" может уволить главного тренера Маурисио Почеттино в конце этого сезона.

Руководство "Челси" якобы недовольно работой аргентинского специалиста и собирается его уволить, вместо него должность главного тренера займет Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что Флик заинтересован в работе в АПЛ.

Напомним, "Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 51 очками.

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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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