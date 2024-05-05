Стало известно, почему Унаи Эмери отказался от работы в Баварии

"Бавария" собиралась пригласить Унаи Эмери на пост главного тренера на следующий сезон, но 52-летный специалист отказался.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По имеющейся информации, мюнхенцы контактировали с Унаи Эмери по поводу его будущего в "Баварии", но Эмери отказал им, аргументируя это тем, что "Бавария" не предоставляет тренерам большое влияние, тем временем как в "Астон Вилле" он может участвовать в выборе игроков, штаба и других аспектах.

Напомним, Унаи Эмери возглавил "Астон Виллу" в ноябре 2022 года. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, с 67 очками в активе.