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Стало известно, почему Унаи Эмери отказался от работы в Баварии
Имеет незавершенные дела в Астон Вилле
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" собиралась пригласить Унаи Эмери на пост главного тренера на следующий сезон, но 52-летный специалист отказался.
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По имеющейся информации, мюнхенцы контактировали с Унаи Эмери по поводу его будущего в "Баварии", но Эмери отказал им, аргументируя это тем, что "Бавария" не предоставляет тренерам большое влияние, тем временем как в "Астон Вилле" он может участвовать в выборе игроков, штаба и других аспектах.
Напомним, Унаи Эмери возглавил "Астон Виллу" в ноябре 2022 года. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, с 67 очками в активе.
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