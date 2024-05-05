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"Для этой работы нужно действительно быть полным сил". Клопп - о своем уходе

Англия

Немецкий специалист устал

"Для этой работы нужно действительно быть полным сил". Клопп - о своем уходе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал почему все таки принял решения покинуть "Ливерпуль".

"В последние несколько недель футбол который демонстрировала команда был не очень хорош. Я был уверен, что, если бы не принял это решение, в следующем году все могло бы сложно сложится для команды.

Для этой работы нужно действительно быть полным сил, на все 100 процентов, не на 80 или 90, а на все сто. Я работал на сто процентов довольно долго и теперь я осознаю, что не смогу продолжать работать на таком же уровне, на уровне необходимом для такого клуба, как "Ливерпуль", — приводят сова Клоппа Sky Sports.

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Напомним, "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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